Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2021 (23:05)

Арктическая группировка Северного флота приступила к завершающему этапу похода по морям Северного Ледовитого океана

Корабли и суда арктической группировки: БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец», СБС «Памир» и БМТН «Сергей Осипов» приступили к завершающему этапу десятого похода по морям Северного Ледовитого океана. В настоящее время североморцы под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева действуют в Баренцевом море в районе архипелага Новая Земля.

Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и танкера «Сергей Осипов» провели учение по передаче топлива на ходу кильватерным способом при плавании в Арктике. В ходе передачи топлива особое внимание было уделено соблюдению экологической безопасности.

На большом десантном корабле «Георгий Победоносец» и спасательном буксирном судне «Памир» были проведены учения по борьбе за живучесть, при условном получении повреждений подводной части корпуса и поступлении воды в отсек. Личный состав отработал действия по заделке пробоин и применению водооткачивающих средств.

В течение прошлой недели корабли и суда отрабатывали задачи похода в Карском и Баренцевом морях возле островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Плавание проходило в сложной ледовой обстановке без ледокольного обеспечения.

Десятый арктический поход группировки кораблей и судов Северного флота продлится ещё несколько дней. Прибытие отряда ожидается в конце недели.

Справочно:

Арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. За два месяца корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 11,5 тысяч морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей и в море Лаптевых, а также в порту Дудинка (полуостров Таймыр) и в районе якутского посёлка Тикси.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Военнослужащие Северного флота заняли второе место на чемпионате ВМФ по офицерскому троеборью в Севастополе
БПК «Вице-адмирал Кулаков» приступил к обеспечению безопасности судоходства у берегов Африки
В Нахимовском военно-морском училище стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школьников
Главком ВМФ России совершил рабочую поездку на Тихоокеанский флот с целью контрольной проверки по итогам учебного года

Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Корабли
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false