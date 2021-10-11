11.10.2021 (23:05)

Арктическая группировка Северного флота приступила к завершающему этапу похода по морям Северного Ледовитого океана

Корабли и суда арктической группировки: БПК «Североморск», БДК «Георгий Победоносец», СБС «Памир» и БМТН «Сергей Осипов» приступили к завершающему этапу десятого похода по морям Северного Ледовитого океана. В настоящее время североморцы под командованием заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева действуют в Баренцевом море в районе архипелага Новая Земля.

Экипажи большого противолодочного корабля «Североморск» и танкера «Сергей Осипов» провели учение по передаче топлива на ходу кильватерным способом при плавании в Арктике. В ходе передачи топлива особое внимание было уделено соблюдению экологической безопасности.

На большом десантном корабле «Георгий Победоносец» и спасательном буксирном судне «Памир» были проведены учения по борьбе за живучесть, при условном получении повреждений подводной части корпуса и поступлении воды в отсек. Личный состав отработал действия по заделке пробоин и применению водооткачивающих средств.

В течение прошлой недели корабли и суда отрабатывали задачи похода в Карском и Баренцевом морях возле островов архипелага Земля Франца-Иосифа. Плавание проходило в сложной ледовой обстановке без ледокольного обеспечения.

Десятый арктический поход группировки кораблей и судов Северного флота продлится ещё несколько дней. Прибытие отряда ожидается в конце недели.

Справочно:

Арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. За два месяца корабли и суда обеспечения Северного флота прошли более 11,5 тысяч морских миль, провели ряд учений в акваториях Баренцева и Карских морей и в море Лаптевых, а также в порту Дудинка (полуостров Таймыр) и в районе якутского посёлка Тикси.

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