11.10.2021 (20:00)

Военнослужащие Северного флота заняли второе место на чемпионате ВМФ по офицерскому троеборью в Севастополе

В городе-герое Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова прошёл чемпионат Военно-морского флота России по летнему офицерскому троеборью. В нём приняли участие 9 команд всех флотов, нескольких военно-морских вузов и учебных центров. Всего в чемпионате участвовали 52 офицера, в том числе – 6 североморцев. Они состязались в беге на длинные дистанции от 1000 до 3000 километров, плавании и стрельбе из пистолета Макарова.

Состязания проходили в трёх возрастных группах: до 30 лет, от 30 лет до 40 лет и старше 40 лет.

Наиболее удачливыми многоборцами стали офицеры-балтийцы, немного опередив представителей Северного флота, которые заняли общекомандное второе место.

Тем не менее, в личном первенстве чемпионами в своих возрастных группах по отдельным дисциплинам стали: лейтенант Даниил Степовой из отдельного корабельного истребительного авиаполка СФ, пробежавший 3000 м с результатом 10 минут 2 секунды и майор Владимир Пакета из центра связи Северного флота, отличившийся в стрельбе из пистолета Макарова.

Норматив Мастера спорта России по военно-спортивному многоборью выполнили капитан Александр Голосов и лейтенант Анатолий Карнаухов из частей Кольского соединения ПВО Северного флота. Также они заняли вторые места в личном первенстве среди офицеров своего возраста.

Всего в 2021 году на соревнованиях различного уровня мастерами спорта России по военно-спортивному многоборью стали семь офицеров Северного флота, а кандидатами в мастера спорта – ещё пятеро.

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