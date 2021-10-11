Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2021 (19:30)

Преподаватель Омского кадетского военного корпуса установил мировой рекорд в комплексном силовом упражнении

Старший преподаватель отдельной дисциплины (физическая культура) Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Омский кадетский военный корпус» капитан Денис Яковлев установил новый мировой рекорд в комплексном силовом упражнении (КСУ) на гимнастической перекладине – он выполнил 255 циклов КСУ в одной попытке без отрыва рук. Такого в мире не делал еще никто. Устанавливая рекорд, офицер провел на гимнастической перекладине без отрыва рук 2 часа 55 минут.

Рекорд зарегистрировал специально приглашенный официальный представитель «Книги рекордов Гиннесса» в России, главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов.

Ранее капитаном Денисом Яковлевым в данном комплексном силовом упражнении были установлены и официально подтверждены экспертной группой «Книги рекордов России» два рекорда: в 2016 году – 222 цикла (рекорд России) и в 2021 году – 238 циклов (рекорд Европы).

Справочно:

Комбинированное силовое упражнение на гимнастической перекладине выполняется из исходного положения – вис на перекладине. После чего выполняются четыре упражнения одного цикла, включающие в себя выход силой, подтягивание, поднос ног к перекладине и подъем переворотом.

Выполнение комплекса упражнений продолжается в одной последовательности до достижения максимального количества повторений (циклов) без спрыгивания с перекладины и без отрыва рук. Время выполнения комплексного силового упражнения не ограничено.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани одержали победу в Чемпионате войск по парашютному спорту
Из Иванова с бронзовой медалью вернулась воспитанница ДОСААФ
Полку мастеров спорта прибыло
Более 70 героев-десантников 4 воздушно-десантного корпуса подняты поисковиками объединения «Память» и десантниками Тульского гвардейского соединения ВДВ

Метки:
Кадетский корпус , Спорт , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false