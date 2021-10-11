11.10.2021 (19:30)

Преподаватель Омского кадетского военного корпуса установил мировой рекорд в комплексном силовом упражнении

Старший преподаватель отдельной дисциплины (физическая культура) Федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Омский кадетский военный корпус» капитан Денис Яковлев установил новый мировой рекорд в комплексном силовом упражнении (КСУ) на гимнастической перекладине – он выполнил 255 циклов КСУ в одной попытке без отрыва рук. Такого в мире не делал еще никто. Устанавливая рекорд, офицер провел на гимнастической перекладине без отрыва рук 2 часа 55 минут.

Рекорд зарегистрировал специально приглашенный официальный представитель «Книги рекордов Гиннесса» в России, главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов.

Ранее капитаном Денисом Яковлевым в данном комплексном силовом упражнении были установлены и официально подтверждены экспертной группой «Книги рекордов России» два рекорда: в 2016 году – 222 цикла (рекорд России) и в 2021 году – 238 циклов (рекорд Европы).

Справочно:

Комбинированное силовое упражнение на гимнастической перекладине выполняется из исходного положения – вис на перекладине. После чего выполняются четыре упражнения одного цикла, включающие в себя выход силой, подтягивание, поднос ног к перекладине и подъем переворотом.

Выполнение комплекса упражнений продолжается в одной последовательности до достижения максимального количества повторений (циклов) без спрыгивания с перекладины и без отрыва рук. Время выполнения комплексного силового упражнения не ограничено.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице