11.10.2021 (19:15)

Воспитанники Пермского СВУ приняли участие в турнире математических флеш-боев среди довузовских образовательных учреждений Минобороны РФ

Воспитанники Пермского суворовского военного училища (СВУ) приняли участие в первом туре математических флеш-боев среди довузовских образовательных учреждений Минобороны России.

Математический бой — это соревнование двух команд в решении математических задач, а также в умении представлять свои решения с четкими обоснованиями ключевых моментов.

Суворовцы учатся коллективно обсуждать проблему, развивают чувство ответственности, ведь от того, как выступит каждый, зависит успех команды. Кроме того, участники флеш-боев развивают свое математическое мышление, учатся применять знания в нестандартных ситуациях, грамотно излагать свои мысли, совершенствуют культуру речи и навыки самоконтроля.

По итогам первого тура команда Пермского СВУ вышла в следующий этап.

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