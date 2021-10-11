11.10.2021 (19:00)

Современные 7,62 и 5,45 мм автоматы АК-12 продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск

Современные 7,62 и 5,45-мм автоматы Калашникова продолжают поступать в подразделения Сухопутных войск. С начала года новые автоматы поступили в общевойсковые соединения и воинские части Восточного, Центрального, Южного и Западного военных округов.

В апреле партия новейших автоматов АК-12 поступила на вооружение полка специального назначения Южного военного округа в Ставропольском крае. Теперь данный полк ЮВО одним из первых в ВС РФ полностью перевооружён на новое стрелковое оружие.

В июне партия автоматов АК-12 поступила на вооружение мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа.

В сентябре текущего года миротворческое соединение Центрального военного округа, дислоцированное в Самарской области, полностью было перевооружено на новейшие автоматы АК-12.

Военнослужащие Ельнинской мотострелковой дивизии общевойсковой армии Западного военного округа получили по гособоронзаказу более 600 единиц современных автоматов АК-12.

В автомат внесен ряд конструктивных особенностей, что позволило, достичь большей боевой эффективности оружия, универсальности применения, точности и кучности стрельбы. В подразделения поступает образец с режимами стрельбы: одиночные выстрелы, автоматический огонь, очередь с отсечкой по два выстрела. Кроме того, автомат имеет «вывешенное» цевье, защищающее ствол от внешних нагрузок, съемный высокоэффективный дульный тормоз-компенсатор, возможность установки прибора малошумной и беспламенной стрельбы, складной, регулируемый по длине приклад, планку Пикатинни на крышке ствольной коробки для установки коллиматорных, оптических и ночных прицелов, механические прицельные приспособления с диоптрическим целиком. Также на автомат устанавливается 40-мм подствольный гранатомет.

Современные автоматы Калашникова (АК-12 и АК-15) являются индивидуальным оружием личного состава общевойсковых и других подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации.

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