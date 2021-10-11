11.10.2021 (18:45)
В Нахимовском военно-морском училище стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школьников
В 2021/2022 учебном году воспитанники Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург) участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 24 учебным предметам. 14 олимпиад уже завершились. Впервые за всю историю олимпиадного движения в училище воспитанники примут участие в олимпиадах по немецкому и китайскому языкам.
Нахимовцы являются активными участниками олимпиад, конкурсов, викторин, спартакиад на уровне довузовских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и на общешкольном уровне.
Справочно:
Первые школьные олимпиады появились в 1930-х годах в Ленинграде. С самого начала они были созданы для выявления детской одаренности в той или иной предметной области и стали стартом для многих известных ученых.
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