11.10.2021 (18:45)

В Нахимовском военно-морском училище стартовал школьный этап всероссийской олимпиады школьников

В 2021/2022 учебном году воспитанники Нахимовского военно-морского училища (Санкт-Петербург) участвуют в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников по 24 учебным предметам. 14 олимпиад уже завершились. Впервые за всю историю олимпиадного движения в училище воспитанники примут участие в олимпиадах по немецкому и китайскому языкам.

Нахимовцы являются активными участниками олимпиад, конкурсов, викторин, спартакиад на уровне довузовских учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации и на общешкольном уровне.

Справочно:

Первые школьные олимпиады появились в 1930-х годах в Ленинграде. С самого начала они были созданы для выявления детской одаренности в той или иной предметной области и стали стартом для многих известных ученых.

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