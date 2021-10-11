11.10.2021 (18:30)

Главком ВМФ России совершил рабочую поездку на Тихоокеанский флот с целью контрольной проверки по итогам учебного года

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом России адмирал Николай Евменов с 8 по 10 октября совершил рабочую поездку на Тихоокеанский флот с целью контрольной проверки итогов подготовки сил и войск в уходящем учебном году и организации деятельности Тихоокеанского флота в наступающем учебном году.

Рабочая поездка главкома и сопровождающей его рабочей группы адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ началась с частей и соединений Тихоокеанского флота, дислоцированных на Камчатке. Затем адмирал Николай Евменов совершил перелет во Владивосток, где контрольная проверка сил Тихоокеанского флота была продолжена до 10 октября.

План рабочей поездки главкома ВМФ предусматривал проверку работы командного состава всех звеньев в надводной, подводной, береговой и воздушной составляющих Тихоокеанского флота. Также адмирал Николай Евменов проверил развитие инфраструктуры комплексного базирования сил Тихоокеанского флота и уделил особое внимание процессу подготовки командиров кораблей.

«Тихоокеанский флот выполняет ответственные задачи в своей операционной зоне ответственности. Моряки-тихоокеанцы получают новую технику, корабли и подводные лодки. Процесс оснащения Тихоокеанского флота и развитие его береговой инфраструктуры будет продолжаться», –отметил главком.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице