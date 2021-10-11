11.10.2021 (18:15)

Духовой оркестр Военной академии РХБЗ выступил с концертной программой в учебном центре «Песочное»

Духовой оркестр Военной академии радиационной, химической и биологичесюкой (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко выступил на открытой площадке в учебном центре «Песочное» (Ярославская обл.).

Среди слушателей были курсанты командного и специального факультетов, а также военнослужащие запаса, призванные на военные сборы.

Концертная программа была открыта старинным русским маршем Йосифа Вагнера «Под двуглавым орлом». В этот день звучали популярные произведения Евгения Доги, Андрея Петрова, Валерия Зубкова, Никиты Аккуратова, Эдуарда Ханка.

Перед курсантами выступили солисты оркестра Илья Перов (вокал), Игорь Демин (гармонь) и Федор Гладков (саксофон-альт). В ходе концерта военный дирижер, кандидат культурологии подполковник Эдуард Клейн рассказал слушателям об исполняемых произведениях.

Выступление оркестра завершилось исполнением песни Георгия Мовсесяна «Мы – армия народа», которую солисты оркестра спели вместе со слушателями.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице