Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2021 (18:15)

Духовой оркестр Военной академии РХБЗ выступил с концертной программой в учебном центре «Песочное»

Духовой оркестр Военной академии радиационной, химической и биологичесюкой (РХБ) защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко выступил на открытой площадке в учебном центре «Песочное» (Ярославская обл.).

Среди слушателей были курсанты командного и специального факультетов, а также военнослужащие запаса, призванные на военные сборы.

Концертная программа была открыта старинным русским маршем Йосифа Вагнера «Под двуглавым орлом». В этот день звучали популярные произведения Евгения Доги, Андрея Петрова, Валерия Зубкова, Никиты Аккуратова, Эдуарда Ханка.

Перед курсантами выступили солисты оркестра Илья Перов (вокал), Игорь Демин (гармонь) и Федор Гладков (саксофон-альт). В ходе концерта военный дирижер, кандидат культурологии подполковник Эдуард Клейн рассказал слушателям об исполняемых произведениях.

Выступление оркестра завершилось исполнением песни Георгия Мовсесяна «Мы – армия народа», которую солисты оркестра спели вместе со слушателями.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Специалисты РХБЗ танковой армии ЗВО приступили к полевым занятиям в Нижегородской области
В Нижегородской и Московской областях в ходе контрольной проверки специалисты РХБ защиты провели специальную обработку
Специалисты войск РХБ защиты ВВО в Забайкалье в ходе учения освоили новейшие способы действий
Военнослужащие ЗВО провели специальную обработку в военкоматах Москвы и области

Метки:
Войска РХБ защиты , Учебный центр , Военно-оркестровая служба ВС РФ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false