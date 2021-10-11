11.10.2021 (18:00)

Военнослужащие Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из Рязани одержали победу в Чемпионате войск по парашютному спорту

На территории Ивановского гвардейского парашютно-десантного соединения Воздушно-десантных войск состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 61-го чемпионата Воздушно-десантных войск (Открытый чемпионат России) и 2-го кубка на приз командующего ВДВ по парашютному спорту.

Участников соревнований поздравил замкомандующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Александр Вязников, который вручил победителям и призерам чемпионата ВДВ в различных номинациях и 2-го кубка командующего войсками по парашютному спорту медали, грамоты и ценные подарки.

Победителем чемпионата в общекомандном первенстве стала команда 309-го Центра специальной парашютной подготовки ВДВ из города Рязани. Второе место заняли военнослужащие, представляющие Центральной военный округ. Третье место завоевали десантники Тульского гвардейского Воздушно-десантного соединения.

Кубок командующего ВДВ по парашютному спорту среди команд, который проводился в этом году второй раз, завоевали десантники из Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения ВДВ. Второе место и соответствующий кубок вручили военнослужащим Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения. Кубок за третье место в упорной борьбе завоевали десантники отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады города из города Уссурийск.

Заместитель командующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенант Александр Вязников, поблагодарил участников соревнований за достижения и активное участие в подготовке и проведении соревнований по парашютному спорту в городе Иваново. Всего за время проведения чемпионата, более 140 спортсменов-парашютистов, представляющих 16 команд, совершили более 1300 прыжков с парашютом из вертолётов и самолётов военно-транспортная авиации.

Справочно:

Чемпионат прошел с 28 сентября по 10 октября с.г. в г. Иваново, на базе Ивановского соединения воздушно-десантных войск и территории аэродрома Ясюниха.

В чемпионате приняли участие команды соединений и воинских частей ВДВ, Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, Центра специальной парашютной подготовки ВДВ, Воздушно-космических сил, Западного, Центрального, Южного и Восточного военных округов, ДОСААФ России и других организаций.

Для участия в соревнованиях подали заявки более 140 спортсменов-парашютистов, среди которых неоднократные чемпионы мира и Европы, рекордсмены мира по парашютному спорту. Участники чемпионата соревновались в индивидуальных и групповых прыжках на точность приземления, а также прыжках на индивидуальную и групповую парашютную акробатику. По итогам состязаний парашютисты совершили более 1300 прыжков.

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