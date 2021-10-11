11.10.2021 (17:45)

Свыше 2 тыс. разведчиков ЗВО ревакцинировались от COVID-19 в Нижегородской области

Свыше 2 тыс. военнослужащих разведывательной бригады танкового объединения Западного военного округа и членов их семей ревакцинировались от коронавирусной инфекции в Нижегородской области.

В категорию ревакцинируемых вошли также гражданские служащие воинской части, получившие полный курс вакцинации более 6 месяцев назад. На данный момент всего в гвардейской танковой армии ЗВО ревакцинировалось свыше 25 тыс. военнослужащих и членов их семей Ревакцинация проводится в медицинском пункте подразделения.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «СпутникЛайт» на организм человека. Ревакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

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