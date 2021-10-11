Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2021 (17:45)

Свыше 2 тыс. разведчиков ЗВО ревакцинировались от COVID-19 в Нижегородской области

Свыше 2 тыс. военнослужащих разведывательной бригады танкового объединения Западного военного округа и членов их семей ревакцинировались от коронавирусной инфекции в Нижегородской области.

В категорию ревакцинируемых вошли также гражданские служащие воинской части, получившие полный курс вакцинации более 6 месяцев назад. На данный момент всего в гвардейской танковой армии ЗВО ревакцинировалось свыше 25 тыс. военнослужащих и членов их семей Ревакцинация проводится в медицинском пункте подразделения.

Перед введением вакцины специалисты медицинской службы проводят информирование пациентов о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «СпутникЛайт» на организм человека. Ревакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Мотострелки ЗВО получили более 600 единиц новейших АК-12 по гособоронзаказу 2021 года
Расчёты ОТРК «Искандер-М» ЗВО провели электронные пуски ракет в Курской области
Специалисты РХБЗ танковой армии ЗВО приступили к полевым занятиям в Нижегородской области
Танковую армию ЗВО в ходе осеннего призыва пополнят свыше 5,5 тыс. призывников

Метки:
Западный военный округ , COVID-19 , Разведывательные подразделения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false