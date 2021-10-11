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11.10.2021 (17:30)

Сотрудники ВАИ ЦВО проверили организацию службы в автопарках в преддверии зимнего периода

Сотрудники военной автоинспекции (ВАИ) Центрального военного округа (ЦВО) проверили организацию службы в автопарках в преддверии зимнего периода. Проверочные мероприятия состоялись в Кировской, Челябинской, Свердловской, Курганской и Оренбургской областях.

Инспекторы ВАИ проверили общее состояние автотранспортных и специальных средств, стоящих на вооружении воинских частей и соединений, дислоцированных на территории округа. Особое внимание было уделено осмотру тормозной системы и световому оборудованию, оценена работа двигателей и рулевого управления, а также средствам безопасности.  Сотрудники ВАИ проверили своевременность замены транспортных жидкостей и протектора колес, корректность  нанесения  дорожной разметки на территории воинских частей и соединений, правильность работы шлагбаумов, наличие лежачих полицейских, аптечек, огнетушителей, противооткатных устройств в салонах транспортных средств.

 Кроме того, автоинспекторы ВАИ проверили водительские удостоверения   у военных водителей и напомнили военнослужащим о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , ВАИ
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