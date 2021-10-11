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11.10.2021 (17:15)

В Кузбассе с военнослужащими мотострелкового соединения ЦВО проведены контрольные занятия по вождению колесной техники

С военнослужащими мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год проведены контрольные занятия по вождению колёсной техники.

В ходе занятий военные водители сдали зачет по Правилам дорожного движения и выполнили упражнения по вождению автомобилей, продемонстрировав мастерство в маневрировании на проселочных дорогах и в преодолении поворотов и разворотов на различных скоростях, оврагов, искусственных и естественных препятствий.

Кроме этого, военнослужащими были отработаны приемы вождения автомобильной техники при преодолении зараженного участка местности в условиях применения «противником» химического оружия.

Справочно:

Общевойсковое объединение ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят мотострелковые, артиллерийское и зенитное ракетное соединения, войска РХБ защиты и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Мотострелковые войска
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