Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2021 (17:00)

Российские миротворцы поделились опытом миссии в Нагорном Карабахе с офицерами из Узбекистана

Военнослужащие миротворческой бригады Центрального венного округа поделились опытом, полученным во время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, с делегацией вооруженных сил Республики Узбекистан.

Миротворцы на Рощинском полигоне показали гостям проведение мониторинга охраняемой зоны с помощью беспилотных летательных аппаратов.  В ходе показного занятия артиллеристы провели стрельбы из миномётов «Поднос» для предупреждения условной провокации со стороны враждующих сторон. При этом военнослужащие не тратили время на ручное вычисление расстояния до цели и координат, а получали информацию в режиме онлайн с беспилотников. Также офицерам из Узбекистана были показаны особенности организации службы на контрольно-пропускном пункте миротворческих сил в буферной зоне, порядок досмотра автомобилей и действия подразделений при совершении нападения на блокпост.

Визит представителей вооруженных сил Республики Узбекистан в миротворческую бригаду Центрального военного округа проводился в соответствии с планом международного военного сотрудничества.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Северной Осетии завершилось международное российско-алжирское учение
Российские и алжирские военнослужащие на совместном учении в Северной Осетии освободили населенный пункт от условных террористов
Экипажи Ми-24 и Ми-8 выполнили учебные полеты при минимальной видимости на Урале и в Сибири
Участники учения «БАРС-2021» приступили к теоретической подготовке

Метки:
Центральный военный округ , Учения , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Миротворец
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false