11.10.2021 (16:45)

В Северной Осетии завершилось международное российско-алжирское учение

На полигоне Тарское Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии успешно завершилось совместное российско-алжирское тактическое учение.

На торжественной церемонии закрытия командир мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО полковник Дмитрий Усков и глава делегации Алжирской национальной народной армии полковник Неммар Мухаммад поздравили участников учения с успешным выполнением задач и вручили военнослужащим памятные подарки. Завершилась церемония закрытия прохождением торжественным маршем российских и алжирских подразделений.

По оценке руководства, международные учения, включавшие в себя множество элементов совместной боевой подготовки, прошли на высоком уровне. Военнослужащие двух стран продемонстрировали хорошую слаженность и профессиональные навыки.

Международное совместное учение проведено в соответствии с планом международной деятельности и направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества стран.

В учении приняли участие около 200 военнослужащих России и Алжира, было задействовано около 40 единиц боевой и специальной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры, автомобильная техника повышенной проходимости, 120-мм возимые минометы «Сани», беспилотные летательные аппараты, штурмовая и армейская авиация ЮВО.

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