11.10.2021 (16:30)

Мотострелки ЗВО получили более 600 единиц новейших АК-12 по гособоронзаказу 2021 года

Ельнинская мотострелковая дивизия общевойсковой армии Западного военного округа получила по гособоронзаказу более 600 единиц современных автоматов Калашникова АК-12.

Автомат АК-12 снабжён встроенными планками «Пикатинни» для установки навесного оборудования, у автомата улучшена кучность стрельбы. Он оборудован регулируемым телескопическим прикладом, тактическим ремнём с возможностью как двухточечного, так и одноточечного крепления, съемным дульным тормоз-компенсатором, заменяемым на глушитель, газоотводный узел, а также «взвешенное» цевье.

Новые автоматы были апробированы во время множества тренировок и учений, в числе которых соревнования по тактической стрельбе, батальонные и полковые тактические учения. Автомат Калашникова является частью боевой экипировки «Ратник» и соответствует критериям ведения современного боя.

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