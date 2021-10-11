11.10.2021 (16:15)

Расчёты ОТРК «Искандер-М» ЗВО провели электронные пуски ракет в Курской области

Расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов ОТРК «Искандер-М» Западного военного округа (ЗВО) провели электронные пуски ракет в ходе сдачи контрольной проверки за 2021 учебный год в Курской области.

В ходе проведения проверки военнослужащие ракетной бригады были подняты по учебно-боевой тревоге, совершили марш в район стартовых позиций где организовали маскировку пусковых установок.

После прибытия в указанный район, расчёты ОТРК «Искандер-М» приступили к приведению в боевое положение комплексов, заряжанию и оборудованию огневых позиций, практической отработке электронных пусков учебно-боевых ракет по целям, находящимся на расстоянии более 100 километров.

Также в рамках проверки боевой готовности подразделений, расчёты ракетных комплексов отразили нападение диверсионных групп «противника».

Всего во время проверки было совершенно около 20 электронных пусков ракет.

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