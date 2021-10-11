11.10.2021 (16:00)

Специалисты РХБЗ танковой армии ЗВО приступили к полевым занятиям в Нижегородской области

В Нижегородской области с военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа стартовал полевой выход на полигоне Мулино.

Более 100 военнослужащих офицерского состава прошли теоретический курс занятий и приступили к практическим действиям, как в составе подразделений с подчиненным личным составом, так и в индивидуальном порядке. В рамках полевого выхода военнослужащие отработают ряд задач по проведению дезинфекции и дегазации личного состава, вооружения и военной техники после преодоления условно зараженного участка местности, проведут специальные занятия на тяжелых огнемётных системах ТОС-1А «Солнцепек» и отработают маскировку с помощью постановки аэрозольных завес, применяя новейшие образцы военной техники.

Всего в полевом выходе задействовано более 400 военнослужащих и свыше 70 единиц вооружения и военной техники. Полевой выход проходит под руководством начальника войск РХБЗ гвардейской танковой армии ЗВО полковника Кирилла Рогачева.

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