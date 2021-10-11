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11.10.2021 (15:45)

Танковую армию ЗВО в ходе осеннего призыва пополнят свыше 5,5 тыс. призывников

Соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа пополнит свыше 5 тыс. призывников и младших специалистов по итогам осеннего призыва текущего года.

Каждого военнослужащего на сборных пунктах обеспечат необходимой формой одежды, несессером, электронными и банковскими картами, средствами индивидуальной защиты такими как медицинские маски и антисептики.

К местам прохождения службы солдат доставят в средствах защиты от вирусных инфекций, где их разместят в изолированных спальных помещениях. По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут комплексное медицинское обследование.

 После окончания карантина прибывшее пополнение приведут к Военной присяге, после чего военнослужащие приступят к боевой учебе на современных образцах вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , Западный военный округ , Танковые войска
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