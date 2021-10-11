11.10.2021 (15:45)
Танковую армию ЗВО в ходе осеннего призыва пополнят свыше 5,5 тыс. призывников
Соединения и воинские части гвардейской танковой армии Западного военного округа пополнит свыше 5 тыс. призывников и младших специалистов по итогам осеннего призыва текущего года.
Каждого военнослужащего на сборных пунктах обеспечат необходимой формой одежды, несессером, электронными и банковскими картами, средствами индивидуальной защиты такими как медицинские маски и антисептики.
К местам прохождения службы солдат доставят в средствах защиты от вирусных инфекций, где их разместят в изолированных спальных помещениях. По прибытии в воинскую часть все призывники пройдут комплексное медицинское обследование.
После окончания карантина прибывшее пополнение приведут к Военной присяге, после чего военнослужащие приступят к боевой учебе на современных образцах вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.