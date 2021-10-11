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11.10.2021 (15:30)

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море

Фото Видео

Экипажи флагмана Тихоокеанского флота (ТОФ) Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц» в рамках итоговой проверки за летний период обучения, провели в Японском море плановое учение по противовоздушной обороне отряда, в ходе которого выполнили практические пуски зенитных ракет комплексов «Форт», «Кинжал» и «Оса» по скоростным воздушным целям.

Пуск крылатой ракеты-мишени «Малахит» в интересах отряда осуществил малый ракетный корабль «Разлив». В качестве воздушных целей также были использованы ракеты-мишени «Саман», запущенные с малых противолодочных кораблей «Метель» и «Иней».

В ходе выполнения совместной ракетной стрельбы расчёты ПВО крейсера «Варяг» обнаружили крылатую ракету, взяли её на сопровождение и уничтожили зенитными ракетами ЗРК «Форт» на безопасном для корабля удалении. Остальные цели ГРКР «Варяг» и БПК «Адмирал Трибуц» поразили с использованием ЗРК «Оса» и «Кинжал», а также корабельной артиллерии. Всего в рамках практических действий было выполнено 10 ракетных пусков.

Выполнение боевого упражнения обеспечивали 12 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ. Они выполняли задачи по закрытию района ракетных стрельб.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Ракеты , Корабли
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