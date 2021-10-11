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11.10.2021 (15:00)

Экипажи Ми-24 и Ми-8 выполнили учебные полеты при минимальной видимости на Урале и в Сибири

Экипажи ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 Центрального военного округа (ЦВО) выполнили полеты в облаках в условиях минимальной видимости в ходе летно-тактического учения в трех регионах России, проходящего в рамках сдачи контрольной проверки по боевой подготовке за 2021 учебный год.

В ходе учения летчики выполнили пилотирование на высотах до трех тысяч метров при минимальной видимости в сплошной облачности до 9-10 баллов, руководствуюсь только показаниями приборов. Экипажи отработали учебно-боевые задачи в режимах набора высоты, висения, горизонтального полета и снижения. Сложность пилотирования в облаках заключается в отсутствии видимости, наземных и воздушных ориентиров. Кроме того, экипажи Ми-24 и Ми-8 отработали снижение и заход на посадку с применением посадочной системы аэродрома, которая представляет собой несколько радиомаяков, расположенные на различном удалении от взлетно-посадочной полосы. Используя координаты этих точек, летчики определили прямую для захода на посадку и выполнили снижение «вслепую» до улучшения видимости, после чего осуществили посадку визуально. 

В учении, которое завершится в конце текущего месяца, задействовано 30 ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8, около 300 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Армейская авиация , Вертолеты , Центральный военный округ , Боевая подготовка
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