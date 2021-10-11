11.10.2021 (14:45)

Механики-водители ЗВО в Смоленской области прошли курс по экстремальному вождению в рамках сдачи контрольной проверки

Механики-водители танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 Западного военного округа (ЗВО) прошли курс по экстремальному вождению в условиях, приближенных к боевым, на военном автодроме в Смоленской области.

В составе колонн и по одиночке военнослужащие на технике прошли специальную трассу, оборудованную естественными и искусственными препятствиями – противотанковым рвом, колейным мостом, оврагами, минно-взрывными заграждениями, косогором, крутыми подъемами и спусками.

После прохождения маршрута военнослужащие приступили к вождению на условном поле боя, где в качестве средств имитации использовались дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы.

Всего в учебном мероприятии было задействовано около 500 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО и около 100 единиц вооружения военной и специальной техники.

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