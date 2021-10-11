11.10.2021 (12:45)

Военнослужащие поискового батальона ЗВО обнаружили останки около тысячи человек на местах боёв Великой Отечественной войны

Военнослужащие отдельного специального поискового батальона Западного военного округа (ЗВО) обнаружили останки около тысячи человек в ходе экспедиций на местах боёв Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

В текущем году военнослужащие ЗВО провели 10 экспедиций в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях и в Республике Карелии.

В Невельском районе Псковской области военнослужащие поискового батальона ЗВО оказали помощь следственному комитету по эксгумации расстрелянных мирных жителей. Также в Республике Карелия были проведены масштабные работы по подъему останков красноармейцев, умерших от ран в полевом госпитале и захороненных в братской могиле.

В ходе поисковых работ было найдено более 300 взрывоопасных предметов, которые были переданы для дальнейшей утилизации. В фонды музеев переданы обнаруженные предметы, формы одежды и быта, элементы вооружения.

Всего военнослужащие обнаружили останки 571 военнослужащего Красной Армии из них 18 личностей удалось идентифицировать по медальонам, а также 417 гражданских лиц.

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