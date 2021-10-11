Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2021 (14:30)

Участники учения «БАРС-2021» приступили к теоретической подготовке

В рамках подготовки к практическим полетам в составе смешанных экипажей участники российско-сербского учения «БАРС-2021» приступили к изучению района предстоящих действий, маршрутов воздушных судов, терминологии радиообмена.

Также лётчики отработали взаимодействие с группой руководства полетами на аэродромах Батайница и Ладжевци, провели практические тренажи на авиационной технике и разыграли полётные задания на земле методом «пеший по-лётному».

Практические полеты совместных экипажей двух стран пройдут с 12 по 14 октября. В рамках учения летный состав отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение.

В учении «БАРС-2021» принимают участие совместные экипажи России и Сербии на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Сербии стартовало российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2021»
Летчики-истребители ВВО в Забайкалье выполнили летно-тактические задания
Летчики ВВО начали выполнять сложнейший элемент летной подготовки – дозаправку топливом в воздухе
Сотрудники ЦОК ВКС приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных дню 80-летия формирования 3-х женских авиаполков

Метки:
Самолеты , Вертолеты , Учения , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false