Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2021 (13:30)

В соединения и воинские части гвардейской танковой армии ЗВО поступило более двух тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

В дислоцированные в Московской области соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) поступило более двух тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Двухкомпонентный препарат поставляется в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

Перед проведением вакцинации специалисты медицинский службы проводят информирование, в ходе которого разъясняют воздействие препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

На данный момент все военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО прошли двухэтапный процесс вакцинации и приступили к ревакцинации.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Инженерно-саперное подразделение Оперативной группы российских войск в Приднестровье сдало итоговую проверку
Военнослужащие поискового батальона ЗВО обнаружили останки около тысячи человек на местах боёв Великой Отечественной войны
В армейском корпусе Балтийского флота военные медики провели тренировку по эвакуации условно раненных с поля боя
Более 1 тыс. морских пехотинцев Каспийской флотилии завершили ревакцинацию от COVID-19

Метки:
Западный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false