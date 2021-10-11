11.10.2021 (13:30)

В соединения и воинские части гвардейской танковой армии ЗВО поступило более двух тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

В дислоцированные в Московской области соединения и воинские части гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) поступило более двух тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Двухкомпонентный препарат поставляется в специальных термоконтейнерах с охлаждающими элементами для поддержания оптимального температурного режима.

Перед проведением вакцинации специалисты медицинский службы проводят информирование, в ходе которого разъясняют воздействие препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека.

На данный момент все военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО прошли двухэтапный процесс вакцинации и приступили к ревакцинации.

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