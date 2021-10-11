11.10.2021 (14:15)

Российские военные связисты в Приднестровье сдали итоговую проверку за 2021 учебный год

Военнослужащие подразделения связи Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали итоговую проверку за 2021 учебный год.

К сдаче привлекли 100% военных связистов ОГРВ ПРРМ.

В ходе проверки военнослужащие отработали действия по развертыванию средств связи и организовали привязку к стационарному узлу связи по проводным и радиорелейным линиям, после чего были проведены организационно-технические мероприятия по защите средств связи от радиоразведки для обеспечения непрерывного и устойчивого управления подразделениями.

В ходе проверочных мероприятий военнослужащие подразделений связи ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки, подтвердив готовность к выполнению задач по предназначению.

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