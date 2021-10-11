11.10.2021 (14:00)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12-му ГУ МО выполнили план обустройства контейнерных площадок в подведомственных военных городках за 2021 год

Специалистами филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по 12-му Главному управлению Минобороны России в текущем году для поддержания чистоты и порядка в военных городках обустроено 17 специальных контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов на военных объектах.

Устройство контейнерных площадок ведется в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства, согласно которым площадка располагается на твердом асфальтобетонном основании на расстоянии не менее 20 метров от жилых домов и огорожена, чтобы бытовые отходы не разлетались по прилегающей территории.

Новые площадки вмещают минимум по два контейнера и полностью соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В 2022 году филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12-му ГУ МО запланировано обустроить порядка 14 контейнерных площадок, из которых шесть будет установлено в военных городках Мурманской области и четыре в военном городке Иркутской области.

Стоит отметить, что одной из приоритетных задач филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по 12-му ГУ МО является систематизация графика и порядка вывоза твёрдых бытовых отходов, оборудование контейнерных площадок в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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