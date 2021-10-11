11.10.2021 (12:30)

На Балтийском флоте проходит контрольная проверка за летний период обучения

В соединениях и воинских частях Балтийского флота (БФ) проходит контрольная проверка за летний период обучения. В ходе первого этапа командованием флота проверяются соединения и части, дислоцированные в Ленинградской и Калининградской областях.

Перед началом проверки управлением БФ в объединениях и соединениях были сформированы специальные рабочие группы. Их возглавили командиры соединений, начальники родов войск, служб и управлений флота. Данные группы проинспектируют состояние боевой и оперативной подготовки, вооружения и военной техники (ВВТ), материально-технического обеспечения (МТО) ряда соединений и частей флота.

Военнослужащие проверяемых воинских частей выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, сдадут нормативы технической, тактико-специальной и физической подготовок.

Контрольные занятия по предметам обучения пройдут на полигонах Правдинский и Хмелевка и в пунктах постоянной дислокации сил и войск флота.

По результатам итоговой проверки лучшие подразделения соединений и воинских частей флота смогут претендовать на получение звания «Ударное».

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