11.10.2021 (12:15)

В армейском корпусе Балтийского флота военные медики провели тренировку по эвакуации условно раненных с поля боя

В мотострелковом соединении армейского корпуса Балтийского флота в Калининградской области прошла тренировка с военнослужащими медицинских подразделений по эвакуации условно раненных с поле боя.

Учебные действия проводились как на условно пострадавших военнослужащих, так и на специализированных манекенах, позволяющих полностью сымитировать любые ранения, которые может получить военнослужащий в бою.

По замыслу учения, в ходе боестолкновения военнослужащие получили ранения различной степени тяжести. Военные медики в кратчайшие сроки организовали эвакуацию условно раненых с поля боя при помощи бронированной медицинской машины МТЛБ. Особое внимание на тренировке было уделено применению медиками новейших средств фиксации пострадавших с использованием комплектации ранца специального РС-05.

Раненых эвакуировали с различных мест поля боя: из подбитого танка, перекрытого окопа, артиллерийской позиции. После оказания первой медицинской помощи военнослужащих вывозили с поля боя на МТЛБ до вертолетной площадки, откуда медицинским вертолетом доставляли в госпиталь.

Всего в учебных мероприятиях приняли участие более 30 военных медиков, было задействовано около 10 единиц специальной медицинской военной техники.

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