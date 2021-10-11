11.10.2021 (12:00)

Корабли Черноморского флота провели учебный бой в морских полигонах боевой подготовки

Гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», сторожевой корабль «Ладный» и морской тральщик «Ковровец» Черноморского флота провели комплексные двусторонние учения в морских полигонах боевой подготовки флота.

Учение проведено в соответствии с единым планом итоговой проверки сил (войск) Южного военного округа за летний период обучения, по ранее утвержденному плану подготовки на 2021 год.

На первом этапе учения отрабатывалось противоминное обеспечение отряда кораблей при выходе из пункта базирования.

Экипаж «Ковровца» осуществил контрольно-разведывательный поиск и выборку морских мин в назначенном морском районе с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов обеспечив безопасный проход через минные заграждения отряду кораблей.

На втором этапе учения экипажи крейсера, фрегата и сторожевого корабля отработали алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей с надводным кораблём условного противника.

В частности, «Адмирал Григорович» и «Ладный» в составе разнородной корабельной ударной группы условно атаковали «Москву», путем условного применения по цели ракетного комплекса «Калибр» и торпедного оружия, а крейсер, в свою очередь отработал порядок действий при отражении ракетной и торпедной атаки противника.

Затем экипажи всех кораблей выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, имитатору корабельной группы условного противника (в роли противника выступила буксируемая морская цель – большой корабельный щит-мишень).

В настоящее время экипажи кораблей, завершили проведение учения, прибыли в пункт базирования, провели плановое техническое обслуживание, пополнение запасов материальных средств и продолжили выполнение задач по предназначению.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице