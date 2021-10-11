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11.10.2021 (11:45)

На Черноморском флоте проведено учение с водолазами отряда ПДСС Новороссийской военной морской базы

В рамках учения военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) Новороссийской военной морской базы Черноморского флота выполнили подводные спуски с проведением поиска макета взрывного устройства в пункте базирования кораблей.

На начальном этапе учения водолазы провели противодиверсионный осмотр подводной части корпусов кораблей и гидротехнических сооружений причалов методами «гребенка» и «ожерелье». В результате поисковых действий условное взрывное устройство было найдено и успешно обезврежено.

При выполнении задачи личный состав осмотрел подводные части десяти кораблей и судов обеспечения базы, проведя под водой в общей сложности более трех часов.

На последующих этапах, по замыслу учения, бойцы отряда ПДСС отразили нападение условных диверсантов и выполнили подводные стрельбы из специального подводного пистолета СПП-1, специального подводного автомата АПС как по неподвижным, так и по движущимся мишеням. В качестве подводных мишеней были использованы специальные ростовые макеты, имитирующие водолаза.

Учение проведено в соответствии с единым планом итоговой проверки сил (войск) Южного военного округа за летний период обучения, по ранее утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО проводятся в двустороннем формате. В ходе учений подразделения отработают действия в обороне и в наступлении. К практическим действиям в полевых условиях и в морских полигонах привлечено более 20 тыс. военнослужащих из состава трех общевойсковых армий, сил (войск) Черноморского флота и Каспийской флотилии, объединения ВВС и ПВО, соединений и частей родов войск и специальных войск окружного подчинения.

Проверка позволит выставить объективные оценки каждому кораблю, воинской части или подразделению, вскрыть проблемные вопросы и оперативно выработать пути их решения.

Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь)
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Метки:
Черноморский флот , Военная база , Водолазы
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