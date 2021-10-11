11.10.2021 (11:30)

Более 1 тыс. морских пехотинцев Каспийской флотилии завершили ревакцинацию от COVID-19

Более 1 тыс. морских пехотинцев Каспийской флотилии завершили второй этап ревакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Профилактические прививки выполняют бригады медицинских специалистов поликлиники 412-го военного госпиталя в Каспийске.

В течение недели более 250 военнослужащих подразделений морской пехоты КФл прошли полную ревакцинацию от COVID-19 первым и вторым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») российского производства.

Перед введением отечественной вакцины «Спутник V» военные медики доводят всем пациентам противопоказания и рекомендации, связанные с повторным введением первого и второго компонентов, затем военнослужащие проходят ПЦР тестирование, медицинский осмотр и обследование на наличие антител на COVID-19. Ревакцинация проводится в добровольном порядке на основании письменного согласия. Также перед инъекцией медицинские специалисты проводят разъяснительную беседу, знакомят военнослужащих и гражданский персонал с правилами поведения после введения препарата и назначат срок прибытия на получение второй компоненты «Гам-КОВИД-Вак». По окончанию ревакцинации выдаётся сертификат установленного образца.

Медицинской службой флотилии составлен план-график ревакцинации военнослужащих уже получивших полный курс вакцинации до 1 апреля 2021 года, а также членов их семей, федеральных государственных гражданских служащих, гражданского персонала и военных пенсионеров.

Первая партия вакцины от COVID-19 поступила на флотилию в декабре 2020 года. Тогда в первую очередь прививку получили военные и гражданские медики, которые принимали участие в диагностике и лечении больных коронавирусной инфекцией, военнослужащие, несущие боевое дежурство, командный состав и дежурные силы соединений и воинских частей.

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