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11.10.2021 (11:00)

В Сербии стартовало российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2021»

В Сербии стартовало совместное российско-сербское летно-тактическое учение «БАРС-2021».

В ходе учений летный состав двух стран отработает боевое маневрирование и воздушный бой в составе пары, выполнение атак низкоскоростных целей на истребителях МиГ-29, десантирование и эвакуацию терпящих бедствие, сложный пилотаж, боевое применение и другие задачи по предназначению на вертолетах Ми-8 и Ми-35.

В учениях принимают участие совместные экипажи двух стран на самолетах МиГ-29 и вертолетах Ми-8 и Ми-35. В них будет задействовано около 10 единиц авиационной техники Военно-воздушных сил и войск ПВО Сербии с аэродромов Батайница и Ладжевци.

Для наиболее эффективного взаимодействия в составе экипажей российские летчики предварительно изучили авиационную терминологию и фразеологию ведения радиообмена на сербском языке.

Летно-тактическое учение «БАРС-2021» пройдет в соответствии с планом международного военного сотрудничества и продлится до 16 октября

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения , Боевая подготовка , Самолеты , Вертолеты
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