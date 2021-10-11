11.10.2021 (10:45)

Около 1,5 тыс. призывников из районов Крайнего Севера отправят в войска военкоматы ЦВО в ходе осеннего призыва

Около 1,5 тыс. призывников из арктических районов Красноярского края, Иркутской области, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа пополнят ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Александр Линьков.

«Почти 1,5 тыс. новобранцев будут направлены для прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации с отдаленных северных территорий Красноярского края, Иркутской области, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа военными комиссариатами военного округа», - сказал генерал-майор Александр Линьков. Он отметил, что в числе новобранцев также представители коренных народов Крайнего Севера: манси, ханты, селькупы, коми и ненцы.

Молодые люди, проживающие в тундровых стойбищах на отдаленных северных территориях, будут доставляться на сборные пункты регионов рейсовыми вертолетами и самолетами.

Всего в ходе осеннего 2021 года призыва на военную службу из регионов дислокации ЦВО в войска будет направлено более 54 тыс. молодых людей, что составляет более трети всероссийского задания на призыв. Призыв на территории ЦВО проходит в 29 субъектах Российской Федерации.

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