11.10.2021 (10:30)
Подразделение ПВО ЦВО в Сибири проверяется на соответствие почетному наименованию «Ударное»
В рамках итоговой проверки за 2021 год военнослужащие дислоцированного в Новосибирской области подразделения противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) проходят комплексную проверку подразделений, носящих наименование «ударные».
В ходе проверки военнослужащие сдадут нормативы по боевой и тактической подготовкам, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.
По результатам проведенной проверки будет определено соответствие установленным критериям подразделения, представленного к присвоению наименования «Ударное».
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