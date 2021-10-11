11.10.2021 (10:30)

Подразделение ПВО ЦВО в Сибири проверяется на соответствие почетному наименованию «Ударное»

В рамках итоговой проверки за 2021 год военнослужащие дислоцированного в Новосибирской области подразделения противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа (ЦВО) проходят комплексную проверку подразделений, носящих наименование «ударные».

В ходе проверки военнослужащие сдадут нормативы по боевой и тактической подготовкам, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения боевых машин.

По результатам проведенной проверки будет определено соответствие установленным критериям подразделения, представленного к присвоению наименования «Ударное».

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