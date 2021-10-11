11.10.2021 (10:00)

Расчеты ЗРК «Бук» Восточного военного округа уничтожили воздушные цели «противника» на учении в Амурской области

В Амурской области расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук» соединения противовоздушной обороны общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), предотвратили воздушное нападение условного противника.

С целью решения задач по обороне важнейших объектов военной инфраструктуры расчеты ЗРК «Бук» развернули пусковые установки, радиолокационные станции и после принятия сигнала на захват и ведение целей выполнили учебные (электронные пуски) по аэробаллистическим ракетам условного противника.

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