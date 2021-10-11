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11.10.2021 (09:45)

Танкисты ВВО выполняют норматив по наведению приборов прицеливания

Военнослужащие танкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом из танков Т-72Б на  полигоне «Сосновый Бор» в рамках контрольной проверки.

Наводчики выполняют сложнейший норматив по точному наведению 125-мм пушки, изображая на листе бумаги геометрическую фигуру в виде пятиконечной звезды. Этот проверенный и эффективный способ применяли танкисты  Советской армии. Проводят занятия на учебном месте чемпионы танкового биатлона  капитан Дмитрий Черноштан и прапорщик Бато Цыдыпов.

Выполнение этого элемента способствует развитию навыков наводчика в точности наведения орудия на цель, определении расстояния до цели, ведении  огня на поражение противника с первого выстрела.

Помимо этого, экипажи танков Т-72Б выполняют упражнения контрольных стрельб штатным снарядом. Стрельбу ведут на ходу по появляющимся и движущимся целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 600 до 1800 м.

Стоит отметить, что общая оценка складывается из нескольких составляющих, среди которых профессионально-должностная подготовка экипажей, состояние вооружения и военной техники, умения и навыки военнослужащих по отдельно взятым специальностям, физическая подготовленность военнослужащих, слаженность экипажей и практическое выполнение учебно-боевых задач с проведением боевых стрельб из вооружения танка в дневных и ночных условиях.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Танки , Восточный военный округ
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