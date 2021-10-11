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11.10.2021 (09:30)

Летчики-истребители ВВО в Забайкалье выполнили летно-тактические задания

Летчики истребительной авиачасти Восточного военного округа (ВВО), базирующейся в Забайкальском крае, выполнили летно-тактические задания на истребителях Су-30СМ с отработкой ведения воздушного боя и уничтожения маневренных целей на малых и средних высотах.

Кроме того, пилоты  совершенствовали навыки  обнаружения и уничтожения наземных целей в дневной и  ночное время на одном из авиационных полигонов округа.

Выполнение летно-тактических заданий способствует повышению  летных навыков пилотов, а также слаженности действий в составе авиационных пар и групп.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Самолеты , Боевая подготовка
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