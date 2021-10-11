11.10.2021 (09:30)
Летчики-истребители ВВО в Забайкалье выполнили летно-тактические задания
Летчики истребительной авиачасти Восточного военного округа (ВВО), базирующейся в Забайкальском крае, выполнили летно-тактические задания на истребителях Су-30СМ с отработкой ведения воздушного боя и уничтожения маневренных целей на малых и средних высотах.
Кроме того, пилоты совершенствовали навыки обнаружения и уничтожения наземных целей в дневной и ночное время на одном из авиационных полигонов округа.
Выполнение летно-тактических заданий способствует повышению летных навыков пилотов, а также слаженности действий в составе авиационных пар и групп.
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