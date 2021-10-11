11.10.2021 (09:15)

Более 1 тысячи новобранцев из Бурятии будут призваны в войска в ходе осеннего призыва текущего года

В Республике Бурятия стартовал осенний призыв на военную службу, в ходе которого военными комиссариатами будет призвано и отправлено в войска для прохождения военной службы более 1 тысячи граждан.

Первые отправки призывников начнутся в третьей декаде октября, а массовые стартуют в середине ноября текущего года.

На призывных пунктах все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечиваются военной формой одежды по сезону, каждому будет выдан армейский несессер с предметами личной гигиены, банковская карта для начисления денежного довольствия.

Кроме того, военнослужащие по призыву получат персональные электронные карты, на которых будут храниться биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Всего около 59 пунктов.

Особое внимание уделено недопущению заражения и распространения вирусной инфекции COVID-19. Весь персонал военкоматов, призывных и сборных пунктов вакцинирован.

Стоит отметить, что 99 процентов призывников будут проходить военную службу в соединениях и воинских частях Восточного военного округа.

Осенний призыв граждан на военную службу завершится 31 декабря текущего года.

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