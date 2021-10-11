11.10.2021 (08:50)

Кемеровские юнармейцы приняли участие в первенстве по армейскому рукопашному бою «ЮНАРМИ АРБ -2021»

Кемеровские юнармейцы приняли участие в первенстве по армейскому рукопашному бою «ЮНАРМИ АРБ - 2021», которое посвящено памяти погибшего воина - кузбассовца при выполнении служебного долга на Северном Кавказе, сержанта внутренних войск России Ивана Безволенко. Участниками турнира стали девушки и юноши от 12 до 17 лет.

Состязание проводилось в нескольких возрастных группах по круговой системе. После в каждой возрастной категории был выбран победитель. После объявления итогов соревнования победители были награждены медалями, а лучшим спортсменам вручили почетные грамоты. Ряд участников спортивного турнира получили высшие награды юнармейского движения - знаки «Юнармейская доблесть».

В завершении мероприятия перед участниками и тренерами выступили начальник отдела по военно-патриотической работе и работе с ветеранами военного комиссариата Кемеровской области – Кузбасса, чиновники и общественные деятели.

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