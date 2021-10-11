11.10.2021 (08:20)

Боевые пловцы Тихоокеанского флота провели осмотр мест базирования кораблей на Камчатке

Боевые пловцы отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) из соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели зачётное занятие по профилактическому осмотру мест базирования кораблей и судов Тихоокеанского флота на Камчатке.

Спуски водолазов проходили в акватории Авачинской бухты в соответствии с планом итоговой проверки за летний период обучения.

В ходе мероприятия были осмотрены винто-рулевые группы и подводные части корпусов кораблей на предмет возможной установки мин и взрывных устройств условным противником.

Задачи подводного осмотра выполнялись боевыми пловцами в составе «двоек-связок», вооруженных подводными пистолетами СПП-1 и автоматами АПС.

Также бойцы отряда отработали в прибрежной полосе и на береговой линии задачи по поиску вероятных баз и тайников разведывательных групп условного противника.

В обеспечении водолазных спусков был задействован экипаж противодиверсионного катера типа «Грачонок» и быстроходные лодки БЛ-680.

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