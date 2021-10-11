Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2021 (08:20)

Боевые пловцы Тихоокеанского флота провели осмотр мест базирования кораблей на Камчатке

Боевые пловцы отряда противодиверсионных сил и средств (ПДСС) из соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России провели зачётное занятие по профилактическому осмотру мест базирования кораблей и судов Тихоокеанского флота на Камчатке.

Спуски водолазов проходили в акватории Авачинской бухты в соответствии с планом итоговой проверки за летний период обучения.

В ходе мероприятия были осмотрены винто-рулевые группы и подводные части корпусов кораблей на предмет возможной установки мин и взрывных устройств условным противником.

Задачи подводного осмотра выполнялись боевыми пловцами в составе «двоек-связок», вооруженных подводными пистолетами СПП-1 и автоматами АПС.

Также бойцы отряда отработали в прибрежной полосе и на береговой линии задачи по поиску вероятных баз и тайников разведывательных групп условного противника.

В обеспечении водолазных спусков был задействован экипаж противодиверсионного катера типа «Грачонок» и быстроходные лодки БЛ-680.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В общевойсковом объединении Восточного военного округа в Приамурье подвели итоги летнего периода обучения
Общевойсковая армия ВВО, дислоцированная в Приморском крае, отметила 80 лет со дня образования
Уникальная выставка РГО начала работу на территории Восточного военного округа
Летчики ВВО начали выполнять сложнейший элемент летной подготовки – дозаправку топливом в воздухе

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Водолазы
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false