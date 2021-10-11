Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

11.10.2021 (00:30)

Группа российских инспекторов планирует посетить военные объекты Дании в период с 11 по 15 октября

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 11 по 15 октября 2021 г. в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение авиабазы, воинского формирования и демонстрации новых типов основных систем вооружения и техники на территории Дании.

Посещение проводится в целях наблюдения за повседневной деятельностью посещаемых объектов, включая проведение занятий и тренировок в полевых условиях.

В ходе данного мероприятия российским инспекторам будут представлены основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрированы их боевые возможности. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военная делегация из Узбекистана прибыла на Урал для знакомства с опытом боевой подготовки
В Китае прошла церемония возложения венков и цветов, посвященная памяти советских воинов
Замминистра обороны РФ Александр Фомин рассказал иностранным военным атташе о результатах стратегического российско-белорусского учения «Запад-2021»
Военная делегация из Узбекистана прибыла в Самарскую область для ознакомления с опытом подготовки российских миротворцев

Метки:
Международная деятельность
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false