11.10.2021 (00:30)

Группа российских инспекторов планирует посетить военные объекты Дании в период с 11 по 15 октября

По заявлению начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 11 по 15 октября 2021 г. в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует провести посещение авиабазы, воинского формирования и демонстрации новых типов основных систем вооружения и техники на территории Дании.

Посещение проводится в целях наблюдения за повседневной деятельностью посещаемых объектов, включая проведение занятий и тренировок в полевых условиях.

В ходе данного мероприятия российским инспекторам будут представлены основные тактико-технические характеристики новых образцов вооружения и военной техники, а также продемонстрированы их боевые возможности.

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