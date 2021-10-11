11.10.2021 (07:50)

Военнослужащие войск связи и РЭБ Каспийской флотилии подавили каналы связи и навигационные системы условного противника

Подразделения войск связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Каспийской флотилии (КФл) провели совместное учение по воздействию и подавлению каналов связи, управления и навигационных систем условного противника.

Военнослужащие развернули из походного в боевое положение новейшие комплексы РЭБ и подвижные пункты связи на базе командно-штабных машин (КШМ), оборудованных средствами радиосвязи третьего поколения Р-171, Р-173 и Р-134.

Специалисты РЭБ обнаружили источники радиоэлектронного излучения, подавили навигационные системы условного противника с применением новейших станций и комплексов РЭБ «Борисоглебск» и «Житель». Также специалисты РЭБ провели радиоразведку путем определения точек излучения аппаратов в сетях сотовой связи, нанесли местоположения абонентских точек на цифровую карту.

Военные связисты КФл выполнили нормативы по инженерному оборудованию командного пункта, развертыванию и работе аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности. Организовали связь по радиорелейным, радиочастотным и спутниковым каналам, а также обеспечили канал закрытой видеоконференции полевого командного пункта с постоянным пунктом управления КФл.

В ходе отработки учебных вопросов особое внимание было уделено организации непрерывного и устойчивого управления подразделениями в условиях повышенной помеховой обстановки при помощи мобильного телекоммуникационного комплекса МТК.

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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