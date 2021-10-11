11.10.2021 (07:25)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии совершили высадку тактического воздушного десанта штурмовым способом в тыл условного противника

На полигоне Аданак в Дагестане десантно-штурмовые и разведывательные подразделения морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) в ходе учения отработали тактические действия в обороне и наступлении со стрельбой из штатного оружия и военной техники. Тактическое учение береговых войск КФл проводится в рамках итоговой проверки за 2021 учебный год.

По замыслу учения подразделения морской пехоты в составе батальонной тактической группы (БТГр) при поддержке артиллерийской и миномётной батарей, заняли оборону на выбранном участке местности в районе непосредственного соприкосновения с условным противником. Военнослужащие провели инженерное оборудование и маскировку занимаемых позиций. Личный состав десантно-штурмовых подразделений, разделившись на несколько атакующих групп, выдвинулся на бронетранспортерах БТР-82А и БТР-80 для проведения наступательных действий и отвлекающего манёвра. В ходе учебного боя десантно-штурмовые и разведывательные подразделения провели контратаку и совершили высадку тактического воздушного десанта штурмовым способом в полном боевом снаряжении из вертолётов Ми-8АМТШ «Терминатор» в тыл обороняющегося «противника». В результате хорошо спланированных тактических действий подразделения БТГр остановили наступление условного противника.

На заключительном этапе учения военнослужащие выполнили боевую стрельбу из всех видов стрелкового оружия и гранатомётов и поразили более 300 мишенных позиций, имитирующих гусеничную, колесную технику и пехоту.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано порядка 50 единиц боевой и специальной техники, а также транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

Итоговая проверка войск Южного военного округа (ЮВО) направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

По решению командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова комплексные комиссии оценят способности командиров подразделений, воинских частей и соединений принимать нестандартные решения в условиях современного боя, их умение управлять приданными тактическими группами родов войск.

Основные мероприятия итоговой проверки в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО будут проведены в двустороннем формате на 25-ти общевойсковых полигонах, расположенных на территории 14 субъектов Юга России, а также на военных базах ЮВО в Закавказье – в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

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