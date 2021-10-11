11.10.2021 (06:40)

В общевойсковом объединении Восточного военного округа в Приамурье подвели итоги летнего периода обучения

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье завершился летний период обучения. В ходе контрольной проверки представители комплексной комиссии из числа командования ВВО отметили, что подразделения показали высокие показатели по боевой подготовке, большинство из них оценены на «хорошо».

В летнем периоде обучения проведено более 750 основных мероприятий тактической подготовки, в том числе боевых стрельб отделений более 300, боевых стрельб взводов порядка 100, ротных тактических учений состоялось более 30, тактических учений с батальонами около десятка.

Как правило, в ходе учений руководством создавалась резко меняющаяся тактическая обстановка. Она вынуждала обучаемых командиров принимать решения на действия в короткие сроки. Более того, уже традиционно широко применялся опыт локальных войн и вооружённых конфликтов.

Командиры обучаемых подразделений использовали нестандартные решения на двусторонних тактических учениях. К примеру, отрабатывалось применение подразделений на квадрациклах для выхода в тыл «противника».

По огневой подготовке основные усилия командиры сосредоточили на повышении огневой выучки военнослужащих и подразделений. Всего в летнем периоде состоялось более 3000 практических занятий, в том числе более 400 огневых тренировок, свыше 250 упражнений контрольных стрельб (УКС) из стрелкового оружия и порядка 600 боевых стрельб из БМП и танков. При этом более 50 процентов занятий по огневой подготовке состоялось в ночное время.

Основные усилия на занятиях по вождению боевых машин и автомобилей были направлены на совершенствование навыков практического вождения водителей, механиков-водителей, а также маршевой выучки подразделений.

По итогам контрольной проверки за летний период обучения в лучшую сторону был отмечен разведывательный взвод мотострелкового батальона мотострелковой бригады общевойсковой армии ВВО в Амурской области, огнеметный взвод полка радиационной химической и биологической защиты, а также одно из зенитных подразделений зенитной ракетной бригады.

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