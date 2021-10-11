11.10.2021 (06:15)

Общевойсковая армия ВВО, дислоцированная в Приморском крае, отметила 80 лет со дня образования

Самая крупная общевойсковая армия Восточного военного округа, воинские части которой дислоцируются в Приморье, празднует юбилейную 80-ю годовщину со дня образования.

Общевойсковая Краснознаменная армия была прочно связана с Дальневосточным регионом с самого начала своего существования и была сформирована на базе 32-й стрелковой дивизии, показавшая себя в сражениях у озера Хасан.

Страница боевой летописи объединения была открыта в битве под Москвой, в 1941 году.

В ходе Великой отечественной войны, военнослужащие участвовали в более чем 20 операций, в результате которой 117 воинов были удостоены звания Героя Советского союза, 50 стали полными кавалерами ордена Славы и более 20 тыс. награждены орденами и медалями.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 22 февраля 1968 г. за проявленный героизм в годы Великой отечественной войны объединение награждено орденом Красного знамени.

В 1945 году армия была передислоцирована из Восточной Пруссии на Дальний Восток. Во время боевых действий с японской Квантунской армией ее бойцы, освобождая Китай, взяли хорошо укрепленный Муданцзян.

Сегодня личный состав общевойскового объединения под командованием генерал-майора Алексея Подивилова продолжает традиции своих предшественников.

За последние годы общевойсковое объединение приняло участие во множестве крупных учений, в том числе и в самом масштабном в истории российской армии с 1981 года – «Восток-2018».

15 октября в честь юбилея, в штабе армии пройдут торжественные мероприятия, в том числе состоятся возложение цветов и венков к памятникам Аллеи Славы. торжественное собрание в гарнизонном Доме офицеров, пройдет праздничный концерт.

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