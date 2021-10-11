11.10.2021 (05:00)

Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение порядка 70 паломников в монастырский комплекс в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы обеспечили безопасное посещение порядка 70 паломников в монастырский комплекс в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасное посещение паломникам монастырского комплекса Амарас, расположенного вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

«Личный состав обеспечивал сегодня безопасность посещения паломников монастырского комплекса Амарас. В данный комплекс приезжают паломники со всего Нагорного Карабаха и Армении. Данное место считается священным для большинства верующих людей, которые находятся на территории Республики Армении и Нагорного Карабаха. На территории комплекса миротворческий контингент находится с целью обеспечения безопасности дабы избежать не нужных провокаций или попыток возобновления конфликта. Комплекс находится в близи линии разграничения, поэтому необходимо здесь присутствие российского миротворческого контингента во избежание конфликтов», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Миронов.

Российские миротворцы сопроводили паломников на воскресную службу в монастырь Армянской Апостольской церкви из г. Степанакерт в Мартунинский район и обратно.

«Мы пришли молиться Богу, чтоб Бог был с нами во всём и чтоб был мир, не было войны. Если бы не русские, наши братья, мы не смогли бы так без страха приходить сюда, мы знаем, что тут есть кто-то, и мы придем. Я каждую субботу прихожу сюда, с нашей паствой, собираемся и молимся. Я очень благодарна русским миротворцам за то, что мы свободно ходим на эту землю, без страха. Мы знаем, что Бог их послал, чтобы мы не боялись», - сказала паломник Амараса Лаура Магасарян.

После окончания боевых действий и подписания соглашения о прекращении огня, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близи от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить данную святыню.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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