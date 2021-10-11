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11.10.2021 (01:30)

Сотрудники ЦОК ВКС приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных дню 80-летия формирования 3-х женских авиаполков

9 октября в Москве прошли памятные мероприятия, организованные Союзом женщин летных специальностей «Авиатриса» и Советом музея «Боевой славы 46-го Гвардейского Таманского легкобомбардировочного женского авиаполка», посвященные 80-летию формирования 3-х женских авиаполков.

После сбора участников у Большого театра началось шествие к Красной площади, где прошло возложение цветов к захоронению Марины Расковой у Кремлевской стены, приуроченное к 80-летию выхода приказа № 0099 о формировании трех женских авиаполков под руководством М.Расковой.

В возложении цветов приняли участие потомки трех женских авиаполков, штурман экипажа 125 авиаполка им. М.Расковой – Галина Петровна БрокБельцова, военнослужащие и юнармейцы ВКС, сотрудники ЦОК ВКС, кадеты, представители общественности.

«Память – это то, что невидимой нитью связывает наши разные поколения россиян и формируем национальный код нации, ведь пока мы помним – мы живем. Подобные мероприятия очень нужны и важны в формировании патриотического сознания юного поколения наших школьников, юнармейцев и кадетов», –сказал начальник Центрального офицерского клуба Воздушно-космических сил, заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Сергеевич Лужбин.

Следующей локацией памятных мероприятий стал Музей Москвы,где состоялась презентация книги «76 историй о лётчицах ВОВ и лётчицах наших дней».

В исполнении Сергея Лашманова прозвучали попурри о летчиках, а юнармеец отряда «Арт-Экспресс» прочитал стихотворение Марины Хромовой «Незабудки войны».

Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер. Все участники мероприятия были вакцинированы.

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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Воздушно-космические силы (ВКС)
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