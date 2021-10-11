11.10.2021 (00:45)

Выездной день открытых дверей ВКА им. Можайского прошел в Краснознаменском Доме офицеров



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Выездной день открытых дверей ВКА им. Можайского прошел в Краснознаменском Доме офицеров

В Краснознаменском Доме офицеров состоялся выездной день открытых дверей Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Данное мероприятие направленно на ознакомление с особенностями поступления в вуз будущих абитуриентов.

Собравшихся потенциальных абитуриентов и их родителей поприветствовал начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков, который рассказал об особенностях поступления, специфике каждого из факультетов и дальнейшем распределении молодых офицеров после выпуска. «Впереди у нас все больше и больше освоение космического пространства. За космосом будущее, без него никуда. Передовая техника, передовые информационные технологии – все новейшее, что может быть в мире. До сих пор в области космической деятельности мы находимся на передовых позициях» - заявил начальник академии.

После выступления гости мероприятия получили возможность пообщаться в неформальной обстановке с курсантами, уже обучающимися в вузе, и офицерами. Такая подача информации дополнялась показом профильных стендов от каждого факультета.

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