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11.10.2021 (00:45)

Выездной день открытых дверей ВКА им. Можайского прошел в Краснознаменском Доме офицеров

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В Краснознаменском Доме офицеров состоялся выездной день открытых дверей Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Данное мероприятие направленно на ознакомление с особенностями поступления в вуз будущих абитуриентов.

Собравшихся потенциальных абитуриентов и их родителей поприветствовал начальник академии генерал-лейтенант Максим Пеньков, который рассказал об особенностях поступления, специфике каждого из факультетов и дальнейшем распределении молодых офицеров после выпуска. «Впереди у нас все больше и больше освоение космического пространства. За космосом будущее, без него никуда. Передовая техника, передовые информационные технологии – все новейшее, что может быть в мире. До сих пор в области космической деятельности мы находимся на передовых позициях» - заявил начальник академии.

После выступления гости мероприятия получили возможность пообщаться в неформальной обстановке с курсантами, уже обучающимися в вузе, и офицерами. Такая подача информации дополнялась показом профильных стендов от каждого факультета.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военная академия , Военное образование , Воздушно-космические силы (ВКС)
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