10.10.2021 (21:40)

Танкисты Северного флота провели контрольные занятия по боевой подготовке за летний период обучения



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Танкисты Северного флота провели контрольные занятия по боевой подготовке за летний период обучения

В Печенгском районе Мурманской области личный состав танкового батальона отдельной мотострелковой бригады армейского корпуса Северного флота продемонстрировал свои профессиональные навыки по предметам боевой подготовки за летний период обучения.

В ходе контрольных занятий у всех военнослужащих: от офицеров до рядовых были проверены теоретические знания и практические навыки по предметам боевой подготовки. Танкисты сдавали зачёты по тактике, огневой инженерной, строевой и физической подготовке, а также вождению боевых машин и радиационной, химической и биологической защите.

На полигонах военнослужащие выполнили различные нормативы по боевой подготовке. Экипажи боевых машин провели стрельбы из «арктических» танков Т-80БВМ по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника. Механики-водители показали высокие результаты при вождению танков по маршруту оборудованному искусственными и естественными препятствиями, такими как противотанковый ров, колейный мост, минновзрывное заграждение, участок маневрирования с подъёмом и спуском.

Контрольные занятия проводились под руководством командира отдельной мотострелковой бригады полковника Дениса Курило для проверки навыков и умений военнослужащих, а также оценки их подготовленности за летний период обучения.

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