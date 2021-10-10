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10.10.2021 (22:40)

Региональная профессиональная выставка «Служим Отечеству» завершилась в Тюмени

Региональная профессиональная выставка «Служим Отечеству» прошла в Тюмени уже восьмой раз, и в ней участвовали почти два десятка  силовых ведомств и военных образовательных организаций. 

Самая главная задача выставки - показать людям открытость профессий, которые связаны с защитой Отечества, а ребята, которые готовы связать свою жизнь со службой в силовых структурах, могли узнать об условиях поступления и учебы от представителей образовательных организаций.

На выставке были развернуты тематические палатки, в которых представлены элементы экипировки военнослужащего, оружие и даже экспонаты времён Великой Отечественной войны. 

Силовики провели показательные выступления спецназа и групп спасателей, продемонстрировали снаряжение, спецтехнику, различные виды оружия и спецсредств. Посетителей выставки ждали интерактивные площадки: более 30 единиц военной техники, палатка скалолазания, «минное поле» сапёров и многое другое, а дополняли атмосферу дня давно полюбившиеся всем военные песни.

Площадка регионального учебного центра ДОСААФ расположилась в зале мультицентра «Контора пароходства», а курсанты оборонной организации активно участвовали и знакомились с будущей службой

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ДОСААФ , Военно-патриотическое воспитание
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